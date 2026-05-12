Tra venerdì e ieri, sette anziani sono stati vittime di truffe messe in atto da falsi finanzieri. Le vittime sono state avvicinate con telefonate o incontri falsi, durante i quali i truffatori si sono presentati come rappresentanti di enti finanziari. Le truffe si sono concentrate nella zona di Macerata e nelle aree limitrofe. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire ulteriori episodi.

Macerata, 12 maggio 2026 – Raffica di truffe da finti finanzieri. Tra venerdì e ieri sono stati registrati già sette episodi nella provincia di Macerata, che hanno visto coinvolte persone anziane quali vittime di truffe a cui sono stati sottratti oggetti in oro, monili e preziosi da parte di sedicenti militari appartenenti alla Guardia di finanza. Dalle ricostruzioni, i componenti dell’organizzazione effettuano un primo contatto con la vittima tramite utenza mobile o telefono fisso qualificandosi come finanzieri e, nella maggior parte dei casi rilevati, informando che risulta in circolazione un’auto oggetto di un precedente furto intestata...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffe in serie da falsi finanzieri, sette anziani nel mirino

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