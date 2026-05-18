Truffe anche ad alberghi veronesi smantellata banda di falsi finanzieri

Una rete criminale attiva a livello nazionale, specializzata in truffe contro il settore alberghiero, è stata smantellata dalle forze dell'ordine. Tra le loro vittime ci sono anche alberghi situati nella zona di Verona, che sono stati ingannati da falsi finanzieri. L'indagine ha portato al sequestro di vari strumenti e materiali utilizzati per mettere in atto le truffe, mentre sono in corso ulteriori verifiche sulle modalità operative della banda. La vicenda evidenzia la diffusione di frodi di questo tipo nel settore ricettivo.

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