Le Serate Mozartiane in Sala Maffeiana a Verona
Dal 14 al 18 giugno, la Sala Maffeiana a Verona ospiterà cinque serate dedicate a Mozart, intitolate “Le Serate Mozartiane”. Il festival si svolgerà ogni sera alle 18 e vedrà la partecipazione di solisti provenienti da istituzioni musicali di rilievo internazionale. La rassegna si svolge nel centro della città scaligera e si propone di celebrare il compositore attraverso esecuzioni di musica classica.
Dal 14 al 18 giugno, per cinque sere consecutive, Verona diventa capitale mozartiana. “Le Serate Mozartiane”, nuovo festival in scena alle ore 18 nella Sala Maffeiana, riuniscono nel cuore della città scaligera una rosa di solisti provenienti dalle più prestigiose istituzioni musicali del mondo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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