Serate musicali al Salotto22 di Sala Baganza le immagini | ecco chi c' era

Al Salotto22 di Sala Baganza si sono svolte nuove serate musicali, con eventi che si sono svolti all’interno della struttura situata vicino alla Rocca, sulla piazza principale del paese. Le immagini mostrano il pubblico presente e alcuni momenti delle esibizioni, offrendo uno sguardo sulla partecipazione e sull’atmosfera creata durante gli appuntamenti. La serie di eventi musicali prosegue nel locale, punto di riferimento per gli incontri culturali nel centro storico.

Continua la serie di serate in musica al Salotto22 di Sala Baganza, incastonato tra le mura della Rocca, proprio sulla piazza del paese. In questa serata al microfono e chitarra Mattia Bocchi, con il suo Falò Italiano.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Pasqua al Black Queen di Ranzano | Ecco chi c'era, le immaginiCome tradizione domenica 5 aprile, al Black Queen di Ranzano si è svolto il Party di Pasqua. Al Pelota è stato Mercolechi | Ecco chi c'era, le immaginiAl Pelota è stato Mercolechi! Una serata che esplora i confini della libertà e della creatività, immersa in un'atmosfera di musica pulsante e luci...