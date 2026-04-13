Sedie e lampade di design contraffatte vendute come originali 6500 sequestri in Italia | Attenzione al prezzo

La Guardia di Finanza di Torino ha effettuato un'operazione mirata al contrasto della contraffazione di oggetti di design, sequestrando circa 6.500 prodotti tra sedie e lampade che si presentavano come originali. Durante l'azione sono stati individuati numerosi articoli contraffatti, venduti con false certificazioni di autenticità. L’intervento si inserisce in una più vasta attività di controllo sul mercato, finalizzata a tutelare i consumatori e il settore del design originale.