Sedie e lampade di design contraffatte vendute come originali 6500 sequestri in Italia | Attenzione al prezzo
La Guardia di Finanza di Torino ha effettuato un'operazione mirata al contrasto della contraffazione di oggetti di design, sequestrando circa 6.500 prodotti tra sedie e lampade che si presentavano come originali. Durante l'azione sono stati individuati numerosi articoli contraffatti, venduti con false certificazioni di autenticità. L’intervento si inserisce in una più vasta attività di controllo sul mercato, finalizzata a tutelare i consumatori e il settore del design originale.
Oggetti di design contraffatti: blitz della GDF di Torino, sequestrati 6500 prodotti tra lampade e sedie iconiche. L'operazione condotta sul territorio nazionale ha portato alla denuncia di 14 soggetti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Blitz nei negozi (anche di Milano) che vendevano lampade e sedie di design “tarocche”È coinvolta anche Milano nell’operazione della guardia di finanza a tutela del “Made in Italy” che ha portato al sequestro di oltre 6.
Falso made in Italy, lampade e sedie di design taroccate: maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciateMaxi-operazione della guardia di finanza contro la contraffazione nel design: 14 persone denunciate e oltre 6.