Le scuole si raccontano alla città | gli studenti del Marchetti e Corinaldesi-Padovano in scena tra musica talento e creatività

Nel fine settimana, la città ha ospitato due eventi dedicati alle scuole e ai giovani, con spettacoli di musica, talento e creatività. Gli studenti delle scuole Marchetti e Corinaldesi-Padovano sono stati protagonisti delle iniziative. L’assessore alle Politiche formative, educative, alla Cultura e all’Istruzione ha partecipato alle manifestazioni organizzate dal Polo educativo Marchetti e dall’istituto. Le iniziative hanno coinvolto studenti e pubblico, evidenziando l’attività delle scuole locali.

SENIGALLIA - Due eventi dedicati alla scuola e ai giovani hanno animato il fine settimana cittadino. L'assessore alle Politiche formative, educative, alla Cultura e all'Istruzione Massimo Bello ha preso parte alle iniziative organizzate dal Polo educativo Marchetti e dall'Istituto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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