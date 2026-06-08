Le prime parole del candidato sindaco sconfitto Alonge | Qualcosa non ha funzionato l’inchiesta su Gallo non mi ha aiutato

Il candidato sindaco sconfitto ha dichiarato che qualcosa non ha funzionato nella sua campagna elettorale, aggiungendo che l’inchiesta su Gallo non lo ha aiutato. Ha anche affermato che farà un’analisi successiva per capire cosa sia andato storto, precisando di aver raccolto meno del 30% dei voti.

“Sul cosa non abbia funzionato faremo un’analisi successiva, credo di non essere arrivato neanche al 30% dei voti, quindi qualcosa non ha funzionato. L’inchiesta dei giorni scorsi (indagini per corruzione a carico del deputato regionale Riccardo Gallo che con Forza italia sosteneva la sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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