L’allenatore dell’Inter ha dichiarato di essere stato colto di sorpresa dall’inchiesta in corso e ha affermato che la squadra ha subito penalizzazioni a causa di decisioni arbitrali, che hanno portato alla perdita di punti. Ha inoltre commentato come sia stato inaspettato essere coinvolto in una vicenda in cui si ritiene di aver subito delle ingiustizie, sottolineando che la squadra non ha beneficiato di favori.

“È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti “. A distanza di un anno, Simone Inzaghi è costretto a rivivere l’incubo del finale della passata stagione: l’ Inter era in corsa per vincere tutto, ma rimase a mani vuote. E la sconfitta che brucia più di tutte è probabilmente quella in campionato, perché a un certo punto i nerazzurri erano in vantaggio nella volata contro il Napoli, salvo rimanere beffati. Alcune di quelle partite, da Bologna-Inter a Inter-Roma, sono ora finite al centro dell’ inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale. L’ex designatore Gianluca Rocchi è accusato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi: “L’inchiesta mi ha scioccato. L’Inter ha perso punti per errori arbitrali, ci è stato tolto qualcosa”

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