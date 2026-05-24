Arrivo in moto all' Anna Frank | Dino Alonge è il primo candidato sindaco che ha votato

Dino Alonge, candidato sindaco sostenuto da diversi schieramenti, è stato il primo tra i quattro candidati a votare. È arrivato in moto alla scuola Anna Frank, nel piazzale del Quadrivio, dove lo aspettavano alcuni amici e sostenitori.

Dino Alonge è il primo dei quattro candidati a sindaco ad aver votato. L'avvocato, sostenuto da autonomisti, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc, Arriva in moto alla scuola Anna Frank, dove nel piazzale del Quadrivio lo attendono alcuni amici e sostenitori. Lo sguardo è emozionato, giura di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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