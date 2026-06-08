Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, nei prossimi giorni il tempo si dividerà in due fasi distinte. La prima fase prevede condizioni di stabilità con temperature in aumento, mentre la seconda sarà segnata da un cambiamento con l'arrivo di perturbazioni e precipitazioni. La transizione tra le due fasi dovrebbe avvenire entro pochi giorni, con variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, il tempo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da due fasi distinte. La prima si estenderà fino all'11 giugno e vedrà un graduale aumento delle temperature per effetto di una modesta ondata di caldo. Come spiega il meteorologo, si tratterà dell'azione di «venti atlantici più caldi in quota», che successivamente verranno compressi sull'Italia centro-meridionale, «riscaldandosi ulteriormente». Tra oggi e l'11 giugno le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 30 e 33°C, con punte fino a 35°C al Centro-Sud, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Situazione diversa al Nord, dove le massime resteranno generalmente sotto i 30°C a causa del continuo passaggio di deboli perturbazioni atlantiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le previsioni di Giuliacci: "Due fasi distinte". Quando cambia il tempo

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Previsioni meteo per martedì 2 giugno. Deciso peggioramento del tempo

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