Le previsioni meteo per Pasqua e i giorni successivi indicano un andamento variabile per l'Italia, con un breve ritorno delle temperature fredde seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche in prossimità delle festività. Le condizioni climatiche cambiano nei vari territori, con possibili piogge e un aumento delle temperature nel corso della settimana.

Le previsioni meteo di Pasqua e per i prossimi giorni delineano uno scenario dinamico sull'Italia, tra un temporaneo ritorno del freddo e un deciso miglioramento in vista delle festività pasquali. A fare il punto è il colonnello Mario Giuliacci. “Vedremo che tempo farà per le festività pasquali e daremo uno sguardo anche al tempo fino al 10 aprile”, anticipa l'esperto sul canale YouTube MeteoGiuliacci, rassicurando però fin da subito gli italiani: “Non vi preoccupate. Pasqua e Pasquetta saranno giornate splendide con temperature gradevoli”. Andiamo con ordine. Prima di Pasqua: freddo e maltempo Nei giorni che precedono le festività, l'Italia sarà interessata da una fase instabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo Pasqua, le previsioni di Giuliacci per aprile: quando arriva il caldo

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