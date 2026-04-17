Le previsioni di Giuliacci indicano che nella seconda metà di aprile l’Italia dovrebbe vivere un periodo caratterizzato da temperature più miti e variazioni di tempo frequenti. Si prevede un andamento tipicamente primaverile, con alternanze tra giornate più calde e momenti di instabilità, che porteranno a un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La situazione si mantiene in evoluzione, con possibili cambiamenti nelle prossime settimane.

Il quadro meteorologico delineato dal colonnello Mario Giuliacci per la seconda metà di aprile racconta un'Italia attraversata da un'evoluzione tipicamente primaverile, fatta di alternanze e graduali assestamenti verso condizioni più stabili. Ecco le previsioni meteo di sabato 18 aprile e per l'ultima parte del mese. "Il tempo primaverile gradevole” sarà una presenza “via via più frequente e duratura”, ma non senza qualche parentesi instabile. La prima fase si apre all'insegna della stabilità diffusa. Sabato 18 aprile si prospetta come una giornata ampiamente soleggiata su tutto il Paese, con condizioni generalmente miti e piacevoli, osserva l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quando arriva il caldo vero. Le previsioni di Giuliacci per tutto aprile

L’anticiclone caratterizza il quadro meteorologico italiano con sole e tempo stabile

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