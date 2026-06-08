Le Officine Maccaferri hanno inaugurato un nuovo stabilimento a Fort Lawn, in South Carolina. La struttura si trova in una zona industriale e occupa un'area di diverse migliaia di metri quadrati. L'apertura è avvenuta ufficialmente il 8 giugno 2026, con una cerimonia di inaugurazione che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'azienda e autorità locali. La nuova sede produttiva si concentrerà sulla produzione di materiali per il settore delle costruzioni.

Bologna, 8 giugno 2026 – Officine Maccaferri ha aperto un nuovo stabilimento negli Stati Uniti, a Fort Lawn, in South Carolina. Con il taglio del nastro del 5 giugno iniziano le attività dell'impianto, una nuova tappa operativa nel percorso di crescita in Nord America. Il sostegno delle comunità locali. "Si tratta di un traguardo che siamo orgogliosi di condividere con le is tituzioni, i partner e la comunità locale che ci hanno sostenuto fin dall'inizio. Questo stabilimento rappresenta molto più di un nuovo impianto produttivo: incarna la Maccaferri di oggi, una piattaforma multi-business e un team di ingegneri specializzati nell'adattamento ai cambiamenti climatici, impegnati a realizzare infrastrutture più sicure, più durature e più sostenibili", sottolinea Sergio Iasi, presidente di Officine Maccaferri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Officine Maccaferri aprono un nuovo stabilimento negli Stati Uniti

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