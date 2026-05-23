Sono state introdotte restrizioni di viaggio e controlli sanitari più severi negli Stati Uniti a causa di un nuovo focolaio di Ebola. Il virus si sta diffondendo tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda, generando allarme internazionale. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato misure di prevenzione per evitare l’ingresso del virus nel paese.

Cresce la preoccupazione internazionale per il nuovo focolaio di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e l’ Uganda. A far scattare i piani d’emergenza è la diffusione della variante Bundibugyo, un ceppo raro del virus che sta interessando in particolare le province congolesi di Ituri e Nord Kivu, aree caratterizzate da forte mobilità della popolazione e difficoltà nei controlli sanitari. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, i casi sospetti hanno già raggiunto quota 750, mentre i decessi confermati sono 177. Il tasso di mortalità provvisorio si attesta intorno al 24%. L’ Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, mentre l’ Africa Cdc ha proclamato lo stato di emergenza continentale per cercare di contenere la diffusione del virus. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ebola, nuovo focolaio: scattano le restrizioni negli Stati Uniti

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