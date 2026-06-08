Le notizie più importanti di oggi 8 giugno 2026 a Latina e in provincia

Un incendio ha interessato un deposito di materiali nella periferia di Latina, causando l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Inoltre, un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale, con due veicoli coinvolti e alcune persone trasportate in ospedale. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire le cause dello scontro. Nessun aggiornamento sulle condizioni dei feriti.

Le notizie di oggi, 8 giugno, a Latina e in provincia. Ecco un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali che sono avvenuti nel territorio pontino in questo lunedì.- E' il giorno dopo il voto per le elezioni provinciali pr il rinnovo del Consiglio. Vince il centrodestra che conquista 9. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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