Le notizie più importanti di oggi 3 giugno 2026 a Latina e in provincia

Il 3 giugno 2026 a Latina e in provincia sono stati registrati diversi eventi. Sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine in alcune zone della città, mentre si sono verificati alcuni incidenti stradali. Sono state anche segnalate alcune attività di manutenzione pubblica e lavori in corso su strade principali. Nessun evento di rilievo riguardante eventi pubblici o emergenze è stato comunicato nelle ultime ore.

Le notizie di oggi, 3 giugno, a Latina e in provincia. Ecco di seguito un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali che sono avvenuti nel territorio pontino in questo mercoledì.- Si spara ancora ad Aprilia: nella notte colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo di una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Le notizie del giorno | 01 gennaio 2026 - Mattino

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