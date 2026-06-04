Le notizie più importanti di oggi 4 giugno 2026 a Latina e in provincia

Nella giornata del 4 giugno 2026 a Latina e in provincia sono stati segnalati diversi eventi. Sono state registrate alcune denunce e interventi delle forze dell’ordine, oltre a chiusure di strade per lavori pubblici. Sono stati anche segnalati incidenti stradali e attività di controllo durante le operazioni di routine. Nessun dettaglio su eventuali arresti o sviluppi giudiziari. La giornata si è conclusa con alcune comunicazioni ufficiali da parte delle autorità locali.

Le notizie di oggi,4 giugno, a Latina e in provincia. Ecco di seguito un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali che sono avvenuti nel territorio pontino in questo giovedì.- Violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico: con queste accuse è stato arrestato un 38enne. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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