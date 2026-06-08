Le nespole | frutti dissetanti e ricchi di proprietà benefiche per la nostra salute

Una pianta di nespole è stata scoperta in un giardino urbano, con diversi frutti maturi pronti per essere raccolti. Le nespole sono frutti di forma ovale, di colore arancione e di dimensioni medie. Sono molto succose e dolci, simili alle fragole e alle ciliegie, e si trovano tipicamente in primavera. La raccolta si è svolta senza incidenti, e i frutti sono stati consegnati a un mercato locale.

Come le fragole e le ciliegie anche le nespole rappresentano i tipici frutti primaverili. Hanno un sapore dolce e sono molto succosi oltre che buoni. Originari della Cina sono diffusi in tutto il mondo e gli alberi da cui nascono li troviamo nelle nostre campagne da diverso tempo pronti a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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