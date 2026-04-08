L'olio di zenzero, estratto dalla pianta appartenente alle zingiberacee originaria dell'Asia, è noto per le sue molteplici proprietà benefiche. Oltre a favorire capelli più sani e lucenti, si ritiene che abbia effetti antifiammatori. La pianta di zenzero, utilizzata da secoli sia in cucina che in altri ambiti, ha radici profonde nella tradizione di diverse culture. Recenti studi ne approfondiscono le potenzialità terapeutiche e cosmetiche.

Erba perenne delle zingiberacee, originaria dell’Asia, lo zenzero è una pianta il cui impiego è antichissimo, in cucina e non solo. Con il suo caratteristico sapore pungente, lo zenzero apporta ai piatti un carattere peculiare e, sotto il profilo nutrizionale, è fonte in particolare di potassio, vitamina C, magnesio, fosforo e calcio. Dalla pianta può essere estratto, con una molteplicità di tecniche, un olio essenziale che può essere utilizzato in molteplici modi. Che cosa sono gli olii essenziali. Si tratta di sostanze organiche volatili prodotte da differenti parti (o dall’intera) pianta: possono derivare ad esempio dai fiori, come nel caso del garofano, dal tronco (ad esempio il sandalo), dalla buccia (degli agrumi), dai semi (per esempio il ginepro), dalle resine (la mirra) e dalle radici, come nel caso dello zenzero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Capelli più sani e lucenti, poteri antifiammatori: le tante proprietà benefiche dell’olio di zenzero

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