Salute a tavola con i kiwi | tutto sui frutti ricchi di vitamine

I kiwi sono frutti disponibili nelle nostre tavole principalmente da gennaio a maggio, noti per l'alto contenuto di vitamine, minerali e antiossidanti. Sono apprezzati come spuntino o ingrediente in vari piatti e vengono consumati in diverse parti del mondo durante questa stagione. La loro presenza sul mercato si concentra in questo periodo dell'anno, quando sono più facilmente reperibili.

I Kiwi sono frutti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti. Li troviamo sulle nostre tavole generalmente da gennaio fino al mese di maggio. Sono originari della Cina, considerati un tempo una vera prelibatezza dagli imperatori cinesi oltre che per il loro uso ornamentale. Alla fine del Novecento arrivarono anche in Europa. I Kiwi hanno un sapore acidulo e pungente ma sono anche molto rinfrescanti. Solitamente si mangiano tagliandoli a metà e scavandoli con un cucchiaino, come si fa per un gelato in coppetta. Si possono anche tagliare a fette e preparali con una spolverata di zucchero semolato. Costituiti per l'80% da acqua e per l'11% da carboidrati, contengono le vitamine del gruppo B come B1 e B2. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Salute a tavola con i kiwi: tutto sui frutti ricchi di vitamine Articoli correlati Leggi anche: “La salute in un angolo”: tavola rotonda in Cgil con Martina Benedetti I 5 alimenti più ricchi di probiotici che aiutano la salute intestinaleNegli ultimi anni è aumentata sempre di più l’attenzione sulla salute del microbioma intestinale, l’insieme dei microrganismi (batteri, virus e... Cosa succede se mangi 2 kiwi al giorno Non quello che pensi