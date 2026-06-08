Le micro-passeggiate bastano per stare bene? Ecco cosa dice la scienza

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Studi scientifici indicano che brevi passeggiate durante la giornata migliorano metabolismo, circolazione e sensazione di benessere. Anche micro-passeggiate di pochi minuti sono considerate utili per favorire la salute generale. Non è necessario dedicare lunghe ore all’attività fisica; anche camminare per brevi periodi può avere effetti positivi. La ricerca evidenzia che inserire queste pause a piedi nel quotidiano può contribuire a mantenere uno stato di benessere.

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