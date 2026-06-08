Studi scientifici indicano che brevi passeggiate durante la giornata migliorano metabolismo, circolazione e sensazione di benessere. Anche micro-passeggiate di pochi minuti sono considerate utili per favorire la salute generale. Non è necessario dedicare lunghe ore all’attività fisica; anche camminare per brevi periodi può avere effetti positivi. La ricerca evidenzia che inserire queste pause a piedi nel quotidiano può contribuire a mantenere uno stato di benessere.

Fare movimento fa bene alla salute, ma nell'arco di una giornata lavorativa, tra un impegno e l'altro non è sempre semplice trovare il tempo per allenarsi. Per questo, invece di fare un'unica seduta di allenamento, si sta sempre più diffondendo l'idea di fare micro-passeggiate che possono dare importanti risultati senza occupare troppo tempo. Secondo una ricerca pubblicata nel 2024 su Proceedings of the Royal Society B brevissime camminate nell'arco di una giornata, potrebbero avere effetti più interessanti del previsto sul consumo energetico e sulla salute generale. Lo studio suggerisce infatti che anche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le micro-passeggiate bastano per stare bene? Ecco cosa dice la scienza

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