Le foto di Talk a Verona
A Verona, si sono svolti diversi incontri tra la redazione del Post e numerose persone. Durante la giornata, sono state scattate foto di Talk, catturando momenti di discussione e scambio tra i partecipanti. Le immagini mostrano gruppi di ascoltatori e relatori mentre interagiscono in ambienti interni, con alcuni scatti che ritraggono momenti di attenzione e partecipazione attiva. La giornata si è conclusa con ulteriori incontri e scambi di idee.
Sabato 6 giugno il Post è stato al Teatro Filarmonico di Verona per la seconda edizione di Talk in città, dopo quella di un anno fa. È stata un’altra bellissima giornata, con tante cose da raccontarsi e da dirsi, e con tante persone che hanno deciso di passare una giornata insieme al Post. Anche questa edizione di Talk a Verona è stata possibile grazie alla collaborazione del comune di Verona, all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona e al sostegno di Magis, ed è bello riguardare le foto che raccontano come è andata e quante cose sono successe. Come diciamo spesso, è sempre bello vedersi dal vivo. Ci vediamo presto ai concerti che stiamo organizzando a Peccioli, a settembre con Talk a Faenza e intanto con tutte le altre cose che facciamo in giro. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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