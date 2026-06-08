A Verona, si sono svolti diversi incontri tra la redazione del Post e numerose persone. Durante la giornata, sono state scattate foto di Talk, catturando momenti di discussione e scambio tra i partecipanti. Le immagini mostrano gruppi di ascoltatori e relatori mentre interagiscono in ambienti interni, con alcuni scatti che ritraggono momenti di attenzione e partecipazione attiva. La giornata si è conclusa con ulteriori incontri e scambi di idee.

Sabato 6 giugno il Post è stato al Teatro Filarmonico di Verona per la seconda edizione di Talk in città, dopo quella di un anno fa. È stata un’altra bellissima giornata, con tante cose da raccontarsi e da dirsi, e con tante persone che hanno deciso di passare una giornata insieme al Post. Anche questa edizione di Talk a Verona è stata possibile grazie alla collaborazione del comune di Verona, all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona e al sostegno di Magis, ed è bello riguardare le foto che raccontano come è andata e quante cose sono successe. Come diciamo spesso, è sempre bello vedersi dal vivo. Ci vediamo presto ai concerti che stiamo organizzando a Peccioli, a settembre con Talk a Faenza e intanto con tutte le altre cose che facciamo in giro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Ilpost.it - Le foto di Talk a Verona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

T-Talk: MAN

Notizie e thread social correlati

Talk torna a VeronaSabato 6 giugno a Verona si svolgerà un evento dal vivo organizzato da Talk, dove si discuterà delle attuali questioni sociali e politiche con la...

TALK, a Verona il 6 giugnoIl 6 giugno si terrà a Verona una nuova edizione di TALK, presso il Teatro Filarmonico, dopo il successo della prima nel 2025.

Temi più discussi: A Verona torna la Mura Golden Walk il 31 maggio 2026; Per l’architettura, il materiale del futuro potrebbe essere il più antico di tutti; COMUNE DI VERONA * : TALK TORNA A VERONA. IL GIORNALISMO DAL VIVO DE IL POST AL TEATRO FILARMONICO.

Le foto di Talk a VeronaDopo un'altra giornata di incontri e cose belle, con la redazione del Post e con le tante persone che sono venute ... ilpost.it

Artista professionista qui - lasciami disegnare il tuo OC nel mio stile. reddit

Com’è andata con Talk a VeronaDomenica 15 giugno il Post è stato a Verona con la prima edizione in città di Talk, una giornata di incontri e giornalismo dal vivo come quelle organizzate negli ultimi anni in giro per l’Italia. A ... ilpost.it