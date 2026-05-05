TALK a Verona il 6 giugno

Il 6 giugno si terrà a Verona una nuova edizione di TALK, presso il Teatro Filarmonico, dopo il successo della prima nel 2025. L'evento prevede incontri tra ospiti, abbonati e lettori, con l’obiettivo di portare il lavoro di informazione in un contesto pubblico e dal vivo. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e scambio di idee, inserendosi nel calendario degli appuntamenti culturali della città.

Dopo la prima edizione del 2025, il 6 giugno il Post tornerà a Verona, sempre nello storico Teatro Filarmonico, con una nuova edizione di TALK: le giornate di incontri con ospiti, abbonati e lettori con cui portiamo il lavoro di informazione anche in occasioni pubbliche e dal vivo. I biglietti saranno disponibili intorno a metà maggio, con le consuete agevolazioni per le persone abbonate, che avviseremo prima via mail.🔗 Leggi su Ilpost.it LAURA PAUSINI canta L'INNO Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Roma, occhi su Belghali: il Verona può perdere il suo talento a giugno Nek: Si aggiungono due nuove date al Nek Hits Live – 2 giugno a Civitanova Marche, 3 giugno a FormiaNEK SI AGGIUNGONO DUE NUOVI APPUNTAMENTI NEK HITS LIVE 2 giugno – Civitanova Marche (MC) – Piazza XX Settembre 3 giugno – Formia (LT) – Molo Amerigo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La cultura indipendente resiste: festival e comunità a Verona - Heraldo; Torna Milano Civil Week Insieme con fiducia: talk, incontri e laboratori; Beppe Sala dialoga con Tommasi a Verona, il confronto sul futuro che parte dalle città: L’Europa riguarda tutti; How Verona goal will impact Juventus-Vlahovic contract talks. Sarebbe morta a causa di una rara cardiomiopatia aritmogena biventricolare la runner Anna Zilio, 39 anni, trovata morta in casa a Verona nell'ottobre scorso e sul cui decesso sta indagando la Procura di Verona. #ANSA - facebook.com facebook L'effetto #Verona sul mercato #Juve: il ticket per #Lewandowski e una convinzione x.com