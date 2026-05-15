talk torna a verona

Sabato 6 giugno a Verona si svolgerà un evento dal vivo organizzato da Talk, dove si discuterà delle attuali questioni sociali e politiche con la redazione del Post e altri partecipanti. L’iniziativa prevede un incontro pubblico con interventi e confronti diretti tra i relatori e il pubblico presente. L’evento si terrà in una location specifica della città, con accesso aperto a chi desidera partecipare e ascoltare le diverse opinioni sul tema trattato.

Anche quest’anno, sabato 6 giugno, il Post sarà a Verona per TALK, la giornata di giornalismo dal vivo per incontrare lettrici e lettori e raccontare il lavoro che fa, insieme a ospiti e persone della redazione. Sarà la seconda edizione di TALK in questa città, sempre nello storico Teatro Filarmonico, e sempre grazie anche alla collaborazione del comune di Verona e all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona. Sarà una giornata di incontri dove si parlerà un po’ di tutto: di politica, di libri, di economia e di cronaca nera. Inizierà al mattino con l’ormai tradizionale rassegna stampa I giornali, spiegati bene, con i direttori Luca Sofri e Francesco Costa, e proseguirà con vari incontri durante la mattina e il pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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