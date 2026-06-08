Le formelle degli studenti del Porto Romano arricchiscono il Parco Tommaso Forti

Nel Parco Tommaso Forti sono state installate nuove formelle in ceramica create da studenti di un istituto comprensivo locale. Le opere sono state realizzate al termine di un progetto educativo focalizzato sulla valorizzazione del parco. L'intervento mira a decorare e arricchire l’area pubblica con lavori realizzati dagli studenti stessi. Le formelle sono state posizionate in punti strategici del parco, contribuendo ad abbellire lo spazio aperto.

Fiumicino, 8 giugno 2026 – Il Parco Tommaso Forti si arricchisce di nuove formelle decorative in ceramica, realizzate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Porto Romano” al termine di un percorso educativo dedicato alla valorizzazione dell’area. La cerimonia di consegna alla città si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati, che hanno incontrato gli studenti, i docenti e le famiglie. Un momento di partecipazione e condivisione, pensato per riconoscere il lavoro svolto dai ragazzi e il contributo offerto alla comunità. «Quando un ragazzo realizza qualcosa con le proprie mani e la affida alla città, non sta semplicemente creando un oggetto, ma sta lasciando una traccia di sé nel luogo in cui vive – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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