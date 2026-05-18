Fiumicino Tea Ranno incontra gli studenti dell’IC Porto Romano | lettura e riflessioni sul valore del tempo

A Fiumicino, un’iniziativa ha coinvolto gli studenti di un istituto scolastico locale, che hanno incontrato una scrittrice nota per discutere di temi legati alla lettura e al valore del tempo. L’evento si è svolto in una mattina di metà maggio e ha visto i ragazzi partecipare attivamente a sessioni di lettura e dialogo con l’autrice. La mattinata ha offerto un momento di confronto tra studenti e scrittrice, con approfondimenti sui temi trattati nei libri e sul significato del tempo nella vita quotidiana.

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Roma, 18 maggio 2026 – Una mattinata all’insegna della lettura, del dialogo e della riflessione quella vissuta dagli studenti della “ Comunità scolastica” dell’I.C. “ Porto Romano” di Fiumicino, che hanno accolto con grande entusiasmo la scrittrice Tea Ranno. Il libro “ La fabbrica dei contrattempi ” di Tea Ranno è una fiaba moderna che racconta la storia di Ilaria, una bambina sommersa da impegni e ritmi frenetici. Attraverso un mondo fantastico popolato da personaggi simbolici, il libro invita a riflettere sul valore del tempo, della lentezza e della libertà di sbagliare. Con una scrittura delicata e immaginifica, Tea Ranno affronta temi molto attuali come l’ansia da prestazione nei bambini e la società della continua corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiumicino, il Menù del Biodistretto Etrusco Romano: gli studenti del Paolo Baffi protagonistiFiumicino, 11 maggio 2026 – Una mattinata dedicata alla cucina, alla valorizzazione del territorio e alla formazione delle nuove generazioni. Leggi anche: Pozzuoli: lo scrittore Lorenzo Marone incontra gli studenti dell’IC5