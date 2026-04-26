Rione Fornelle | nuove opere arricchiscono il Parco della Poesia

Nel quartiere Fornelle sono stati realizzati nuovi interventi artistici di Alice Pasquini all’interno del Parco della Poesia, parte del progetto Muri d’Autore promosso dalla Fondazione Alfonso Gatto. Questi lavori si aggiungono alle precedenti opere di street art presenti nel parco, contribuendo a rinnovare e arricchire lo spazio dedicato alla poesia e all’arte urbana nel quartiere. La partecipazione dell’artista ha suscitato interesse tra i residenti e i visitatori.