Le ciliegie regine rosse di primavera | proprietà utilizzi e calorie

Una varietà di ciliegie, la ferrovia di Turi Conversano, è considerata tra le più pregiate nella provincia. Le ciliegie sono frutti stagionali, noti per il colore rosso intenso e il sapore dolce. Sono spesso consumate fresche, ma anche utilizzate in ricette e conserve. Il loro apporto calorico è moderato, e contengono principalmente acqua, zuccheri e vitamine. La produzione locale si concentra prevalentemente in primavera, con una vasta gamma di varietà presenti sul mercato.

Le ciliegie sono il frutto della nostra provincia. Ne esistono tantissime varietà: tra tutte la più buona e la più bella è la ciliegia ferrovia di Turi Conversano. Sono un ottimo frutto, fanno bene e hanno tantissimi utilizzi in cucina: insomma, un frutto davvero unico! Tipiche della stagione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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