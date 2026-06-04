Le app per contare le calorie sono ampiamente utilizzate e permettono di stimare l'apporto calorico fotografando i pasti. Tuttavia, la precisione di queste applicazioni varia e dipende dalla qualità delle immagini e dal database alimentare. Spesso forniscono solo una stima approssimativa e non considerano variabili come le porzioni reali o le ricette specifiche. Non sono strumenti perfetti per calcoli rigorosi, ma possono aiutare a monitorare l'apporto calorico quotidiano.

Negli ultimi anni le app per contare le calorie sono diventate uno degli strumenti più diffusi tra chi vuole perdere peso. Nel 2018 le persone che ne usavano una regolarmente erano stimate tra i 65 e i 75 milioni; nel 2026 sono diventate tra i 175 e i 200 milioni. Sono cresciute soprattutto in due momenti: durante la pandemia e poi quando con l’intelligenza artificiale è diventato possibile sapere dalla fotografia di un piatto le calorie e i macronutrienti (cioè i carboidrati, le proteine e i grassi) che contiene. Le calorie che leggiamo sullo schermo però sono numeri molto meno precisi di quanto sembrino. Le app funzionano quasi tutte allo stesso modo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quanto sono precise le app per contare le calorie

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Contare le calorie

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