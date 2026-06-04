Technogym le calorie in eccesso diventano un milione di pasti scolastici donati a chi è in difficoltà

Durante la campagna globale di Technogym, le calorie in eccesso accumulate sono state convertite in un milione di pasti scolastici donati a persone in difficoltà. La iniziativa, “Let’s Move & Donate Food”, si è svolta dal 10 al 27 marzo 2026 in fitness club di tutto il mondo. I risultati mostrano una forte partecipazione della community e un impegno condiviso per sostenere chi ha bisogno.

La campagna sociale globale di Technogym “Let’s Move & Donate Food”, che si è svolta dal 10 al 27 marzo 2026 nei fitness clubs di tutto il mondo, si è conclusa con risultati che testimoniano la forza della community Technogym e il valore dell’impegno condiviso per un futuro più attivo e solidale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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