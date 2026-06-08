Le borse con le perline tornano di moda nell'Estate 2026 tra nostalgia d’infanzia e lusso da passerella
Durante l'estate 2026, le borse decorate con perline sono tornate di tendenza. Sono state viste in passerella e indossate in diverse occasioni, richiamando elementi di nostalgia, come le pochette delle nonne e i souvenir. Le borse con le perline sono state protagoniste di diverse uscite pubbliche e sono state associate sia a look casual sia a outfit più eleganti. La loro presenza è stata confermata anche nelle collezioni di vari marchi di moda.
L e vacanze al mare, i mercatini trovati per caso dopo cena, le pochette delle nonne o i souvenir che oggi tornano a sembrare desiderabili: nell’Estate 2026 tornano di moda le borse con le perline. Non più solo un vezzo da spiaggia o da sera, ma una piccola dichiarazione di stile che spazia dai modelli low cost fino alle alternative di lusso. Conchiglie mania, il trend dell’estate che conquista borse e gioielli X Colorate, floreali, trasparenti, ricamate, con manici sottili o tracolle leggere: le borse di perline sanno farsi sentire e notare, trasformando anche l’abito più semplice in un look frizzante e spensierato. Dai jazz club alle passerelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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