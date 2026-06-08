Le borse con le perline tornano di moda nell'Estate 2026 tra nostalgia d’infanzia e lusso da passerella

Notizia in breve

Durante l'estate 2026, le borse decorate con perline sono tornate di tendenza. Sono state viste in passerella e indossate in diverse occasioni, richiamando elementi di nostalgia, come le pochette delle nonne e i souvenir. Le borse con le perline sono state protagoniste di diverse uscite pubbliche e sono state associate sia a look casual sia a outfit più eleganti. La loro presenza è stata confermata anche nelle collezioni di vari marchi di moda.