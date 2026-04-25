Durante la stagione Primavera-Estate 2026, il settore della moda ha registrato un ritorno dei gioielli vistosi, con diverse tendenze che hanno attirato l’attenzione. Le sfilate di prêt-à-porter hanno mostrato accessori brillanti e di grandi dimensioni, segnando una nuova preferenza tra le collezioni di questa stagione. Sono state identificate cinque tendenze principali che caratterizzano i gioielli più in voga in questo periodo.

L a stagione Primavera-Estate 2026 del prêt-à-porter è stata tra le più osservate e commentate degli ultimi anni. Le aspettative erano alte: quindici debutti tra New York, Milano e Parigi pronti a ridefinire gli equilibri del sistema moda. E così è stato, a partire dal guardaroba fino ai più piccoli dettagli, gioielli e bijoux compresi. Come abbinare gli stivaletti alla caviglia: 5 outfit di tendenza per slanciare la silhouette X Tra stratificazioni audaci, richiami bohémien, opulenze dichiarate, sperimentazioni materiche e nuovi equilibri tra minimalismo e massimalismo, sono emerse cinque tendenze gioielli Primavera-Estate 2026. Ecco quali sono.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tornano di moda i gioielli vistosi: le 5 tendenze bijoux della Primavera-Estate 2026

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