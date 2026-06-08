Le ballerine sul mare sono al centro di un nuovo shooting fotografico promosso da una scuola di danza a Castellabate. Le immagini mostrano ballerine che si esibiscono in pose dinamiche sulla spiaggia, con l’obiettivo di promuovere l’attività artistica e sportiva. Il progetto è stato condiviso sui social, ricevendo attenzione e commenti positivi. La serie fotografica evidenzia la collaborazione tra i professionisti del settore e l’uso di location naturali come sfondo.

Castellabate, SA – Dalla Terra dei fuochi a Castellabate, la storia della direttrice artistica che unisce il territorio ai grandi nomi della danza nazionale e internazionale Migliaia di condivisioni e like sui social network hanno acceso i riflettori sullo shooting fotografico che ritrae giovani ballerine in posa tra i paesaggi marini di Castellabate. Davanti a un successo virale di queste proporzioni, è apparso necessario approfondire chi ci fosse dietro un progetto capace di unire l’espressione artistica e la valorizzazione del territorio. L’idea è di Maria Falco, direttrice artistica della sua scuola di danza “Castellabate Arte in movimento”, una realtà che ha celebrato dieci anni di attività locale sul palco del cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli lo scorso 3 giugno per il saggio spettacolo di fine anno accademico. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Primacampania.it - Le ballerine sul mare conquistano i social: il successo dello shooting fotografico della scuola di danza di Maria Falco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Piccole ballerine consegnano le letterine a scuola di danza

Notizie e thread social correlati

Festa della mamma a Brunello: shooting fotografico gratuito in bottegaIn occasione della festa della mamma, una bottega locale offre uno shooting fotografico gratuito dedicato alle mamme.

Leggi anche: Forlì punta sul mare: con "Generazione Nautica" le professioni dello yachting entrano a scuola