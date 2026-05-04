Festa della mamma a Brunello | shooting fotografico gratuito in bottega
In occasione della festa della mamma, una bottega locale offre uno shooting fotografico gratuito dedicato alle mamme. Per partecipare, è possibile prenotare in anticipo attraverso un apposito modulo online. All’interno della bottega si possono trovare vari prodotti artigianali, tra cui ceramiche, oggetti in legno e accessori fatti a mano. L’iniziativa mira a celebrare questa ricorrenza con un servizio fotografico senza costi aggiuntivi.
? Cosa scoprirai Come prenotare lo shooting gratuito per la festa della mamma?. Cosa si trova tra i prodotti artigianali in bottega?. Perché un acquisto a Brunello aiuta le donne in Uganda?. Come diventare volontari per sostenere questo progetto sociale?.? In Breve Prenotazione obbligatoria per lo shooting tramite numero 349.5297872 per fascia oraria specifica.. La bottega sostiene donne vulnerabili nelle zone di Gulu tramite l'economia equa.. Aperture straordinarie ogni fine settimana di maggio dalle 14.30 alle 18.30.. Vendita di prodotti locali come vini La Casaccia e cioccolato Don Puglisi.. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 14.30, la Bottega di Good Samaritan ODV in via Santa Maria 20 a Brunello organizza uno shooting fotografico gratuito per celebrare la festa della mamma.🔗 Leggi su Ameve.eu
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