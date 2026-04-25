Forlì punta sul mare | con Generazione Nautica le professioni dello yachting entrano a scuola
Il settore nautico non è solo un’eccellenza produttiva del territorio forlivese, ma una vera e propria "rotta" verso il futuro occupazionale dei giovani talenti locali. Lunedì, le porte dell’aula Absidale dell’ex Asilo Santarelli, in via Valverde 23, si apriranno per ospitare "Generazione Nautica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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