Un report dell’Istituto superiore di sanità evidenzia dieci azioni per salvare gli oceani, sottolineando che la loro salute è direttamente collegata a quella umana. Durante il primo Forum internazionale su oceani e salute, è stato ribadito che il deterioramento del mare può influenzare la salute delle persone. Il documento invita a spostare l’attenzione della sanità pubblica sulla tutela degli ambienti marini, considerandoli fondamentali per la sopravvivenza globale.

Se il mare si ammala, ci ammaliamo anche noi. Dal primo Forum internazionale su oceani e salute umana dell’Istituto superiore di sanità arriva un nuovo impulso ad agire per spostare al centro dell’interesse della sanità pubblica la salute degli oceani, cuore pulsante della nostra sopravvivenza. L’oceano è uno scudo climatico che assorbe il 90% del calore in eccesso, una fabbrica di elementi essenziali alla vita. Dalle coste alle acque più profonde ogni inquinante che viaggia nei mari non conosce frontiere e finisce per avere un impatto sulla nostra salute. Per queste ragioni l’Istituto superiore di sanità – nella Giornata mondiale degli... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Le 10 azioni per salvare gli oceani, il report dell’Iss

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Can $170 Billion Help Save The Ocean

Notizie e thread social correlati

Missione Soyuz: il razzo verso la ISS per salvare l’orbita ISSSabato 25 aprile, dalla base di Baikonur, è previsto il lancio del razzo Soyuz 2.

Malaria, i numeri italiani e la sfida globale: il report dell’IssOgni anno in Italia vengono segnalati tra i 700 e gli 800 casi di malaria, tutti attribuibili a viaggi in paesi dove la malattia è diffusa.