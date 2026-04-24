Ogni anno in Italia vengono segnalati tra i 700 e gli 800 casi di malaria, tutti attribuibili a viaggi in paesi dove la malattia è diffusa. Il dato deriva da un report dell’Istituto Superiore di Sanità, che monitora le infezioni nel paese. La malaria, quindi, rappresenta una questione di salute pubblica legata principalmente a spostamenti verso zone endemiche.

Ogni anno in Italia si registrano tra i 700 e gli 800 casi di malaria, tutti legati a viaggi all’estero. Ma bastano alcune precauzioni per diminuire i rischi se si viaggia in zone endemiche. A ricordarlo sono gli esperti del Dipartimento malattie infettive dell ’Istituto superiore di sanità, alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla malattia che si celebra il 25 aprile. Nonostante la malaria abbia causato 610mila morti nel mondo nel 2024, i recenti progressi nella lotta alla patologia fanno ben sperare. Non è un caso se il titolo scelto dall’Oms per questa edizione sia ‘Determinati a porre fine alla malaria: ora possiamo. Ora dobbiamo’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malaria, i numeri italiani e la sfida globale: il report dell’Iss

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