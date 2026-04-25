Missione Soyuz | il razzo verso la ISS per salvare l’orbita ISS

Sabato 25 aprile, dalla base di Baikonur, è previsto il lancio del razzo Soyuz 2.1a con a bordo il cargo Progress MS-34. La missione ha come obiettivo il rifornimento e il mantenimento dell’orbita della Stazione Spaziale Internazionale, con un veicolo che pesa circa 7 tonnellate. La partenza rappresenta un passaggio fondamentale per le operazioni di supporto alla stazione orbitante.

? Cosa sapere Il razzo Soyuz 2.1a lancerà il Progress MS-34 da Baikonur sabato 25 aprile.. Il veicolo da 7.280 kg garantirà rifornimenti e manovre di reboost per la ISS.. Il razzo Soyuz 2.1a si prepara a lasciare la piattaforma 316 del cosmodromo di Baikonur questo sabato 25 aprile alle ore 22:21 UTC per trasportare il veicolo Progress MS-34 verso la Stazione Spaziale Internazionale. La missione, identificata dalla NASA anche come Progress 95, rappresenta un tassello fondamentale nella catena logistica che sostiene l’avamposto orbitale. Dopo il recente lancio della missione cargo CRS NG-24 avvenuto solo due settimane fa, il sistema di rifornimento si appresta a una nuova fase operativa con una traiettoria verso nord-est.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Soyuz: il razzo verso la ISS per salvare l’orbita ISS SpaceX's Brilliant Upgrade on Dragon to rescue ISS after Russia's spacecraft trouble. Notizie correlate Missione Progress 95: 3 tonnellate di scorte vitali verso la ISS? Cosa sapere Lancio Progress 95 da Baikonur domenica 26 aprile con 3 tonnellate di scorte. SpaceX accelera: la missione Crew-13 parte a settembre verso la ISS? Cosa sapere SpaceX lancia la missione Crew-13 verso la ISS a metà settembre con quattro astronauti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'Esa fa saltare in aria la base di lancio del razzo russo Soyuz nella Guyana francese. È la fine di un'era; Lancio segreto dalla Russia: cosa c’è davvero dietro i satelliti misteriosi finiti in orbita. Iniziati i lavori al pad di Bajkonur per i lanci dei razzi spaziali Soyuz-2.1a, per Roscosmos bisognerà attendere febbraio 2026Roscosmos sta lavorando attivamente per risolvere diversi problemi che stanno affliggendo alcune sue missioni. Il lancio inaugurale del razzo spaziale di nuova generazione (Soyuz-5) è stato rinviato, ... hwupgrade.it Roscosmos ha posticipato (ancora) il lancio inaugurale del razzo spaziale russo Soyuz-5La Russia sta cercando di mantenere operativo il suo programma spaziale nonostante alcuni problemi e fondi ridotti per via delle spese legate alla guerra in Ucraina. Dopo i danni al Pad 6 del Sito 31, ... hwupgrade.it 25/04/2002 – Parte da Baikonur la missione Soyuz verso la ISS con a bordo l’astronauta italiano Roberto Vittori #accaddeoggi x.com Il 24 aprile 1967 la tragedia della Soyuz 1 e il sacrificio di Vladimir Komarov - facebook.com facebook