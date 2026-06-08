Lazio | Biazzo Unindustria bene insediamento Comitato di indirizzo Zls ora semplificazione

Il Comitato di indirizzo della Zls è stato ufficialmente insediato. La notizia è stata accolta con soddisfazione da rappresentanti di Unindustria, che sottolineano come ora si possa procedere con le semplificazioni previste. L’evento segna un passo concreto verso l’avvio delle attività legate alla zona logistica speciale. La cerimonia di insediamento si è svolta alla presenza delle autorità competenti.

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’insediamento del Comitato d’indirizzo della Zona logistica semplificata del Lazio, un passo fondamentale che consente di accelerare l’operatività della Zls stessa e di affrontare in modo mirato i miglioramenti necessari per le aree incluse nel perimetro”. Queste le parole del presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo. “Unindustria ha sempre riservato particolare attenzione alla Zls, considerandola uno strumento cruciale per migliorare l’attrattività dei nostri territori e per fornire un primo contrappeso alla situazione unica del Lazio, che confina con ben cinque regioni incluse nella Zes (Zona economica speciale). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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