Un rappresentante di Unindustria nel Lazio ha affermato che con l’implementazione della Zona logistica semplificata e delle due zone franche doganali, la burocrazia nella regione sarà ridotta della metà. Questa misura mira a favorire la competitività locale, paragonandola alla Zona economica speciale del Sud, che coinvolge anche le regioni di Umbria e Marche. Il cambiamento riguarda principalmente procedure amministrative e doganali.

Con l’introduzione della Zona logistica semplificata e delle due zone franche doganali, “la burocrazia nel Lazio verrà dimezzata: in questo modo sarà possibile competere con la Zes Unica del Mezzogiorno, estesa anche a Umbria e Marche”. Queste sono le parole del presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo, rilasciate in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”. “L’obiettivo – ha spiegato – è rendere il Lazio più semplice e più veloce da scegliere per un investimento. Un’impresa dovrebbe essere attratta per due motivi molto chiari: il primo è di natura economica, con 100 milioni di euro di credito d’imposta tra il 25 e il 35 per cento sugli investimenti previsti per il 2026.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: Biazzo (Unindustria), con Zls e zone franche doganali burocrazia dimezzata

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