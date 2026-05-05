Unindustria Sergio Saggini vicepresidente del comitato Piccola industria

Durante l'assemblea di metà mandato tenutasi a Roma il 5 maggio, Unindustria ha eletto Sergio Saggini come vicepresidente del comitato Piccola industria. Saggini, imprenditore della provincia di Viterbo, è stato scelto per ricoprire questa carica insieme all’altra vicepresidente, Francesca Guerrucci, e ai componenti del consiglio direttivo. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari settori e aziende associate.

Sergio Saggini vicepresidente del comitato Piccola industria di Unindustria. L'imprenditore viterbese è stato eletto durante l'assemblea di metà mandato, che si è svolta a Roma il 5 maggio, insieme all'altra vicepresidente Francesca Guerrucci e ai componenti del consiglio direttivo.Dopo i saluti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Piccola industria di Unindustria, Dionisi: confermata squadra di presidenza. Servono Pmi più fortiSi è svolta oggi a Roma l’assemblea di metà mandato del Comitato Piccola Industria di Unindustria, con all’ordine del giorno l’elezione dei due... Leggi anche: Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno ad Angri Contenuti e approfondimenti Sergio Saggini vicepresidente della Piccola Industria di Unindustria: Le PMI pilastro dell’economia del LazioInsieme a lui eletta anche Francesca Guerrucci ROMA - All’interno del sistema produttivo del Lazio, la piccola e media impresa continua a rappresentare un pe ... etrurianews.it Piccola industria di Unindustria, Dionisi: confermata squadra di presidenza. Servono Pmi più fortiSi è svolta oggi a Roma l’assemblea di metà mandato del Comitato Piccola Industria di Unindustria, con all’ordine del giorno l’elezione dei due Vicepresidenti Francesca Guerrucci e Sergio Saggini ... msn.com