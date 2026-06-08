L’azienda bergamasca dei serramenti ceduta e portata al fallimento | conti in Italia e Lituania nel mirino della Finanza

Dalle prime ore della mattina, i militari della Guardia di finanza hanno effettuato un blitz contro un'azienda bergamasca specializzata in serramenti, ora fallita. Le indagini riguardano i conti aziendali in Italia e in Lituania, con sequestri di documenti e verifiche bancarie in corso. La società era stata ceduta prima di fallire, e l’intervento mira a chiarire eventuali irregolarità finanziarie legate alla gestione e alla cessione.

Dalle prime ore della mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bergamo stanno eseguendo delle misure cautelari reali in più Stati, in forza di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip nei confronti di due soggetti indagati per i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e truffa aggravata. In corso anche diverse perquisizioni locali nelle province di Rimini e Foggia, con l’ausilio dei cash dogs, unità cinofile addestrate al rinvenimento di denaro contante. Il provvedimento cautelare arriva al culmine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura di Bergamo e sviluppata attraverso l’analisi di documentazione societaria, bancaria – anche estera – e il ricorso ai più efficaci strumenti di cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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