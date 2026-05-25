Premida al SED 2026 | Motiq Line porta la smart home nel mondo dei serramenti

Da casertanews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la quinta edizione del SED, il Salone dell’edilizia e delle costruzioni, si è tenuta la presentazione di Motiq Line, che ha portato la tecnologia smart home nel settore dei serramenti. L’evento si è svolto all’A1 Expò di San Marco Evangelista, Caserta, e ha visto tre giorni di incontri e confronti con grande partecipazione. La presenza di Premida ha sottolineato l’interesse per innovazioni nel settore edilizio e impiantistico.

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Tre giorni di incontri, confronti e grande partecipazione hanno accompagnato la presenza di Premida alla quinta edizione del SED, il Salone dell’edilizia, delle costruzioni e degli impianti, ospitato all’A1 Expò di San Marco Evangelista, Caserta. A catalizzare l’interesse dei visitatori è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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