Premida al SED 2026 | Motiq Line porta la smart home nel mondo dei serramenti

Notizia in breve

Durante la quinta edizione del SED, il Salone dell’edilizia e delle costruzioni, si è tenuta la presentazione di Motiq Line, che ha portato la tecnologia smart home nel settore dei serramenti. L’evento si è svolto all’A1 Expò di San Marco Evangelista, Caserta, e ha visto tre giorni di incontri e confronti con grande partecipazione. La presenza di Premida ha sottolineato l’interesse per innovazioni nel settore edilizio e impiantistico.