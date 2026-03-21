Giù il prezzo dei carburanti | risparmi anche di 5 euro per un pieno I pochi furbetti già nel mirino della guardia di finanza

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit ha inviato alla Guardia di Finanza un elenco di distributori che, invece di ridurre i prezzi dei carburanti dopo il taglio delle accise, li hanno aumentati. Si tratta di circa il 2,7% delle stazioni di servizio che sono finite nel mirino delle autorità. Risparmiare fino a 5 euro per un pieno è possibile, ma alcuni operatori hanno continuato a praticare prezzi più alti.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit ha trasmesso alla Guardia di Finanza un nuovo elenco di distributori, pari al 2,7%, che invece di adeguare i listini al taglio delle accise disposto del Governo, hanno aumentato i prezzi alla pompa. Su questi impianti si concentrerà un’azione di controllo mirata, nell’ambito del nuovo regime previsto dal decreto-legge. Gli esiti delle verifiche saranno trasmessi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori e, ove emergano profili di rilevanza penale, all’autorità giudiziaria. Il prezzo scende. Il prezzo alla pompa di benzina e diesel è sceso immediatamente nell’87% dei casi dopo il taglio delle accise deciso, per venti giorni, dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giù il prezzo dei carburanti: risparmi anche di 5 euro per un pieno. I pochi furbetti già nel mirino della guardia di finanza Articoli correlati Prezzo dei carburanti, governo al lavoro contro le speculazioni. Scatta il piano di intervento della Guardia di FinanzaIl governo è al lavoro per contrastare eventuali speculazioni di fronte alla corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti connessa all’escalation del... Leggi anche: Nasconde al fisco redditi per circa 200mila euro: escort finisce nel mirino della Guardia di Finanza Una raccolta di contenuti su Giù il prezzo dei carburanti risparmi... Temi più discussi: Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Caro carburante, arriva il taglio delle accise. Giù i prezzi, ecco quando – LMF; Agricoltura, prezzi dei prodotti UE giù dell’1,9 per cento nel quarto trimestre 2025 su base annua; Guerra, a Dubai crolla il mercato immobiliare: giù i prezzi delle case di lusso. Taglio delle accise, giù i prezzi dei carburanti. Non si spegne la polemicaPrimi effetti del decreto governativo: calo di 15 centesimi per benzina e gasolio. L’Unione nazionale consumatori: è inutile monitorare se poi non si sanziona ... msn.com Giù benzina e diesel. L’87,7% dei distributori ha ridotto i prezziGli impianti si sono adeguati al taglio delle accise sui carburanti. Un report del ministero delle imprese segnala cali in progressione. Ma le imprese chiedono di più ... msn.com Paura nella Milano-Sanremo, caduta tremenda: l'azzurra giù da un muretto finisce in ospedale facebook Paura nella #MilanoSanremo, caduta tremenda: l'azzurra giù da un muretto finisce in ospedale x.com