Lavoro scacco in Commissione | opposizioni fuggono per l’emendamento

Notizia in breve

Durante la riunione in Commissione, le opposizioni sono uscite dall’aula quando è stato presentato un emendamento che modifica il calcolo degli stipendi attraverso il welfare. La proposta prevede che i benefici del welfare vengano considerati nel calcolo, ma in alcuni casi potrebbe favorire contratti irregolari o pirata. La discussione si è interrotta con le opposizioni che hanno abbandonato il confronto.