Lavoro scacco in Commissione | opposizioni fuggono per l’emendamento
Durante la riunione in Commissione, le opposizioni sono uscite dall’aula quando è stato presentato un emendamento che modifica il calcolo degli stipendi attraverso il welfare. La proposta prevede che i benefici del welfare vengano considerati nel calcolo, ma in alcuni casi potrebbe favorire contratti irregolari o pirata. La discussione si è interrotta con le opposizioni che hanno abbandonato il confronto.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Con il tasso di disoccupazione fermo al 5,1%, il rischio di indebolire le tutele minaccia la stabilità del mercato del lavoro. Fonte Eurostat? Lunedì 08 giugno 2026, la Commissione Lavoro della Camera si spacca dopo l’assenza di Calderone. L’assenza della ministra Marina Calderone durante la seduta di lunedì ha provocato l’abbandono immediato delle opposizioni dalla Commissione Lavoro della Camera. Il fulcro del conflitto risiede in un emendamento che modifica profondamente le regole del decreto Primo Maggio, spostando l’asse degli incentivi verso i contratti sottoscritti da sigle non rappresentative. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Dl Lavoro, Calderone non va in commissione a chiarire sull’emendamento che apre ai contratti pirata: le opposizioni se ne vannoCalderone non si è presentato in commissione per chiarire sull’emendamento che permette l’uso di contratti firmati da sindacati non rappresentativi.
Dl sicurezza: sfuma emendamento in commissione, rischio muro opposizioniNella seduta delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera, si è riunita nuovamente per discutere il disegno di legge sulla...
Sesta commissione, approvate le relazioni 2025 di Veneto Lavoro e Consigliera regionale di ParitàLa Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), ... ansa.it
Cancro e lavoro, ancora troppi ostacoli e stigma. Uno studio della Commissione per aiutare i pazientiIn Europa, si stimano oggi oltre 12 milioni di sopravvissuti al cancro. Ma l’impatto della malattia sul lavoro resta forte, i pazienti e i sopravvissuti al cancro possono sperimentare stigma da parte ... quotidianosanita.it