Calderone non si è presentato in commissione per chiarire sull’emendamento che permette l’uso di contratti firmati da sindacati non rappresentativi. Di conseguenza, le opposizioni hanno deciso di uscire dall’aula. La discussione sul decreto Lavoro si è concentrata sulla proposta di riaprire ai contratti pirata, causando reazioni di dissenso tra le forze di opposizione.

Il blitz sul decreto Lavoro con cui la maggioranza punta a riaprire la porta ai contratti firmati da sindacati non rappresentativi fa esplodere la protesta delle opposizioni. Che lunedì hanno abbandonato la commissione Lavoro della Camera accusando il governo di “abusare del Parlamento ” e di voler riscrivere all’ultimo minuto uno dei punti più delicati del decreto Primo Maggio. A scatenare la reazione è stata l’assenza della ministra Marina Calderone, attesa per spiegare il controverso emendamento con cui i relatori hanno stabilito tra l’altro che per calcolare il trattamento economico complessivo (tec) vanno considerate anche “le prestazioni di welfare contrattuale” e che anche i contratti che prevedono un trattamento “equivalente” soddisfano le condizioni per accedere a sgravi e benefici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Lavoro, Calderone non va in commissione a chiarire sull’emendamento che apre ai contratti pirata: le opposizioni se ne vanno

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