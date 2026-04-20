Dl sicurezza | sfuma emendamento in commissione rischio muro opposizioni

Nella seduta delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera, si è riunita nuovamente per discutere il disegno di legge sulla sicurezza. Durante l'incontro, non è stato presentato l'emendamento previsto che avrebbe introdotto un incentivo per gli avvocati coinvolti nelle pratiche di rimpatrio volontario. La mancata presentazione potrebbe ostacolare la trattativa e aumentare le tensioni tra le forze politiche.

E' ripresa la riunione delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera sul dl sicurezza, ma l'atteso emendamento di modifica della norma che prevede un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario non è stato presentato. Ad evidenziarlo, per primo, ai parlamentari è stato lo stesso presidente della commissione Giustizia Ciro Maschio (FdI). L'ipotesi di una modifica da presentare in commissione, ha perso quota anche in considerazione del possibile muro delle opposizioni sul provvedimento nel suo insieme e dei tempi troppo stretti. Sul tappeto resta l'ipotesi di un nuovo decreto in Cdm che si limiterebbe ad abrogare la norma contenuta nel provvedimento sulla sicurezza, e la possibilità di lavorare attraverso decreti attuativi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dl sicurezza: sfuma emendamento in commissione, rischio muro opposizioni Notizie correlate Leggi anche: Dl sicurezza, verso modifiche chirurgiche e ‘muro’ con opposizioni Dl sicurezza, opposizioni con cartelli in Aula Senato, 'Con Governo Meloni zero sicurezza' – Il video(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 Protesta con cartelli dei senatori delle opposizioni in Aula dopo l’approvazione del Dl sicurezza. Contenuti utili per approfondire Dl sicurezza: sfuma emendamento in commissione, rischio muro opposizioni(ANSA) - ROMA, 20 APR - E' ripresa la riunione delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera sul dl sicurezza, ma ... notizie.tiscali.it Dl Sicurezza: il centrodestra tira dritto, salta l'emendamento sui rimpatriI relatori hanno annunciato che non ci saranno proposte di modifica del testo. PD: Il governo va allo scontro con il Colle ... rainews.it