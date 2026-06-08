Lavori sulla Tangenziale Nord chiuso per una notte lo svincolo
La Tangenziale Nord di Milano sarà chiusa temporaneamente per lavori di pavimentazione. Lo svincolo sarà chiuso per tutta la notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 22 alle 5, e anche tra venerdì 12 e sabato 13 giugno, dalle 23 alle 6. La chiusura riguarda l’accesso allo svincolo, che sarà inaccessibile durante queste fasce orarie. Nessun'altra parte della tangenziale sarà interessata dai lavori.
Lavori in arrivo sulla A52 Tangenziale Nord di Milano per consentire lavori di pavimentazione dalle 22 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 e dalle 23 di venerdì 12 fino alle 6 di sabato 13 giugno. Nello specifico, dalle 22 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 giugno, chi percorre la A52 Tangenziale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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