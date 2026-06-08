Lavori sulla Tangenziale Nord chiuso per una notte lo svincolo

Notizia in breve

La Tangenziale Nord di Milano sarà chiusa temporaneamente per lavori di pavimentazione. Lo svincolo sarà chiuso per tutta la notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 22 alle 5, e anche tra venerdì 12 e sabato 13 giugno, dalle 23 alle 6. La chiusura riguarda l’accesso allo svincolo, che sarà inaccessibile durante queste fasce orarie. Nessun'altra parte della tangenziale sarà interessata dai lavori.