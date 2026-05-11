Lavori urgenti sulla A25 | chiuso lo svincolo Chieti Pescara

Da chietitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chiusa per una notte l'uscita ChietiPescara dell'autostrada A25 per lavori urgenti  di manutenzione della pavimentazione. Lo ha reso noto la concessionaria Strada dei Parchi: dalle ore 21 del 13 maggio  alle ore 6 del giorno successivo è stata disposta la chiusura della rampa di uscita.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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