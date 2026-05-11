Lavori urgenti sulla A25 | chiuso lo svincolo Chieti Pescara
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Chiusa per una notte l'uscita ChietiPescara dell'autostrada A25 per lavori urgenti di manutenzione della pavimentazione. Lo ha reso noto la concessionaria Strada dei Parchi: dalle ore 21 del 13 maggio alle ore 6 del giorno successivo è stata disposta la chiusura della rampa di uscita.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie correlate
Lavori sulla A26: chiuso per un giorno lo svincolo di MeinaA causa di lavori di pavimentazione, Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura dello svincolo di Meina in entrata verso Genova sulla A26...