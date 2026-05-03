Lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza in A14 | chiuso lo svincolo per una notte

Nella notte tra mercoledì e giovedì, sulla A14 Bologna-Taranto, sono programmati lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Per questo motivo, dalle 21:00 alle 5:00, la stazione di Valle del Rubicone sarà chiusa sia in entrata che in uscita, sia per chi arriva da Ancona sia per chi proviene in direzione opposta. La chiusura interesserà entrambe le direzioni dell’autostrada.

Sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona. In.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Lo svincolo autostradale chiude per quasi due mesi: i lavori alle barriere di sicurezzaRestano aperti tutti gli altri svincoli dell’A14dir nello snodo di Lugo e Cotignola. Leggi anche: Lavori sulla Palermo-Mazara del Vallo, chiuso per una notte il tratto da Capaci allo svincolo di via Belgio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavori di manutenzione al parco Antonini Maseri; Lavori di manutenzione su via Digione, via Tartagni, via Salute; Manutenzione straordinaria dei lastricati in centro storico: da lunedì 27 aprile al via i lavori; La Provincia ha chiuso i lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp510. Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa-Grosseto: 14,7 milioni di euro per rinnovare 18 km di binarioLavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa-Grosseto, rinnovo 18 km di binario tra Gavorrano e Campiglia Marittima, dal 4 maggio al 9 luglio, investimento 14,7 milioni di euro. maremmanews.it Tangenziale Sud e tangenziale Nord Ovest: al via i lavori di manutenzione sugli svincoli e corsie di uscita - L'elenco degli interventiProsegue l’attuazione della pianificazione adottata per l’attuazione dei lavori volti alla riqualificazione del piano viabile lungo il sistema tangenziale di Parma. Anas ha programmato l’avvio di ... gazzettadiparma.it la Repubblica. . Lavori in corso al Padiglione russo della Biennale di Venezia. Nonostante le polemiche, l'allestimento del progetto è in piena attività. Gli operai hanno montato un albero al centro dell'edificio storico costruito ai Giardini della Biennale nel 1914 - facebook.com facebook Yaoundè, Camerun, 2010. Joel Hans Embiid ha 16 anni e gioca a pallavolo. Casualmente, a casa di un amico con la tv satellitare, vede per la prima volta una partita NBA: è la finale tra Lakers e Boston. Resta folgorato da un giocatore in particolare. Il giorno d x.com